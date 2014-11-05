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House-Senate target races latest results

by In the news Wednesday, November 5. 2014

WatchdogBy Taxpayer Association Oregon

Target Senate & House Races

SD#3
Alan Bates(D) 22,935 51.9%
Dave Dotterrer(R)19,732 44.7%

SD#15
Bruce Starr(R) 13,497 45.9%
Chuck Riley(D) 13,399 45.5%

SD#8
Sara A Gelser(D) 23,809 55.3%
Betsy L Close(R) 19,027 44.2%

SD#11
Peter Courtney(D) 9,486 53.5%
Patricia Milne(R) 8,155 46.0%

House Races

House #22
Betty Komp(D) 3,703 51.2%
Matt Geiger(R)3,227 44.6%

House #51
Shemia Fagan(D) 7,625 53.1%
Jodi Bailey(R) 6,683 46.5%

House #20
Paul Evans(D) 11,567 51.7%
Kathy B Goss(R) 10,700 47.8%

House #30
Joe Gallegos(D) 6,753 50.4%
Dan Mason(R)5,515 41.1%

House#40
Brent Barton(D) 9,313 54.8%
Steve Newgard(R)7,597 44.7%

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Posted by at 07:31 | Posted in Uncategorized | 177 Comments |Email This Post Email This Post |Print This Post Print This Post
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