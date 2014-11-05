House-Senate target races latest results

By Taxpayer Association Oregon
Target Senate & House Races
SD#3
Alan Bates(D) 22,935 51.9%
Dave Dotterrer(R)19,732 44.7%
SD#15
Bruce Starr(R) 13,497 45.9%
Chuck Riley(D) 13,399 45.5%
SD#8
Sara A Gelser(D) 23,809 55.3%
Betsy L Close(R) 19,027 44.2%
SD#11
Peter Courtney(D) 9,486 53.5%
Patricia Milne(R) 8,155 46.0%
House Races
House #22
Betty Komp(D) 3,703 51.2%
Matt Geiger(R)3,227 44.6%
House #51
Shemia Fagan(D) 7,625 53.1%
Jodi Bailey(R) 6,683 46.5%
House #20
Paul Evans(D) 11,567 51.7%
Kathy B Goss(R) 10,700 47.8%
House #30
Joe Gallegos(D) 6,753 50.4%
Dan Mason(R)5,515 41.1%
House#40
Brent Barton(D) 9,313 54.8%
Steve Newgard(R)7,597 44.7%
Pingback: xcn5bsn5bvtb7sdn5cnvbttecc()
Pingback: dog care()
Pingback: webcam porno()
Pingback: aile hekimligi malzemeleri()
Pingback: Learn Additional Here()
Pingback: Watch NBA Live()
Pingback: [email protected]()
Pingback: Diabetes Destroyer()
Pingback: http://www.joocs.com/groups/specialist-cooking-food-advice-you-may-use-todaywhy-you-will-need-professional-cookware-stainless-steel-cookware-sets-bargain-or-bust/()
Pingback: criminal defense attorney mechanicsburg()
Pingback: online shopping()
Pingback: visit()
Pingback: t shirt league of legends()
Pingback: dog playpen()
Pingback: http://reklama.weask.pl/strony-www/()
Pingback: nude twerk development()
Pingback: meaning of names()
Pingback: dig this()
Pingback: mn pay per click management()
Pingback: movietube()
Pingback: Unfriended Facebook()
Pingback: movietube()
Pingback: movietube()
Pingback: Houston SEO()
Pingback: Jackeline()
Pingback: Thai Porn()
Pingback: Home Page()
Pingback: Denisse Lumbert()
Pingback: free xbox live codes microsoft points no survey()
Pingback: roasting pan home outfitters()
Pingback: sofa couch arm rest organizer()
Pingback: best forex robots()
Pingback: InstallShield alternatives()
Pingback: CICAP()
Pingback: top 5 brain supplements()
Pingback: Eulalio Tirado Lizarraga()
Pingback: incest comics()
Pingback: naples pet sitter()
Pingback: Related Site()
Pingback: no deposit casino bonusesï¿½()
Pingback: hoer()
Pingback: funny jokes()
Pingback: check this our()
Pingback: mouse click on %url_domain%()
Pingback: best fat burning pill()
Pingback: ADO Den Haag()
Pingback: porno()
Pingback: psychic source customer reviews()
Pingback: Obsession Phrases Review()
Pingback: pff()
Pingback: photoclubs.datingwomen.top()
Pingback: easiest ways to make money()
Pingback: find brazzers videos()
Pingback: samsung galaxy s7 edge Review()
Pingback: windows and doors()
Pingback: das kleine schwarze kleid()
Pingback: top rated counter top air purifiers()
Pingback: daftar ionclub()
Pingback: Naugatuck commercial painting contractor()
Pingback: avast pro antivirus license key()
Pingback: liquid iv ft lauderdale()
Pingback: comprar en usa y traer a colombia()
Pingback: http://bernerkulturportal.info/story/59660()
Pingback: liquid iv ft lauderdale()
Pingback: Latest Offer()
Pingback: The Lost Ways()
Pingback: crossfit vancouver()
Pingback: Detroit Lions Hoodies()
Pingback: oversized recliner()
Pingback: 健麗去眼袋()
Pingback: free Bootstrap HTML Template()
Pingback: Matthew Stafford Jersey()
Pingback: Detroit Lions Blog()
Pingback: Detroit Lions Apparel()
Pingback: Detroit Pistons()
Pingback: MILF Porn()
Pingback: Homemade Porn()
Pingback: Gay Porn()
Pingback: Mia Khalifa XXX()
Pingback: Detroit Lions Apparel()
Pingback: Michigan State Spartans Apparel()
Pingback: porn jobs in new york()
Pingback: Dr. Isbruch Rosenheim()
Pingback: FastComet Promo Code()
Pingback: text correction()
Pingback: gold coast sex shop()
Pingback: spam()
Pingback: Chelsie()
Pingback: beataddiction.com()
Pingback: pharma()
Pingback: microdermabrasion()
Pingback: esthetician school tampa()
Pingback: international academic alliance()
Pingback: North vancouver BC Wedding photography & video()
Pingback: Detroit Lions T-Shirts()
Pingback: Detroit Pistons 2016-17 Preview()
Pingback: article()
Pingback: Diabetes Destroyer Review()
Pingback: carb blocker kidney bean()
Pingback: https://globalandia.blogspot.com/()
Pingback: wordpress dating plugin()
Pingback: Letitia()
Pingback: STIMATA()
Pingback: reset windows 7 password()
Pingback: Pakistan()
Pingback: directory()
Pingback: youtube convert()
Pingback: social media accountant cpa campaigns()
Pingback: CDL test()
Pingback: Plastic Surgery San Antonio()
Pingback: www.google.com()
Pingback: دانلود فیلم()
Pingback: sports memorabilia()
Pingback: showbox()
Pingback: INEXTO is Codentify()
Pingback: Facial Spa Services Margate()
Pingback: Facial Spa Services Dania Beach()
Pingback: Security News Online()
Pingback: Chris Kofitsas()
Pingback: how to get your ex back()
Pingback: Acne Facial Treatments Dania Beach()
Pingback: Facial Spa Services Miramar()
Pingback: Facial Spa Services Hillsboro Beach()
Pingback: Acne Facial Treatments Cooper City()
Pingback: teleteria casino()
Pingback: Gasoline Forklift()
Pingback: mineral specimens()
Pingback: دانلود فیلم()
Pingback: دانلود سریال()
Pingback: Mobile notary()
Pingback: fajas reductoras()
Pingback: verin electrique pour trappe()
Pingback: Search 3000 App()
Pingback: sildenafil bez recepty()
Pingback: Kamagra()
Pingback: sildenafil bez recepty()
Pingback: Spanish Translation Services()
Pingback: Swinger()
Pingback: دانلود فیلم سلام بمبئی()
Pingback: authentic autographs()
Pingback: michael nguyen()
Pingback: wow gold()
Pingback: swtor credits()
Pingback: oakville contractors()
Pingback: domek24()
Pingback: twitter.com/PpcHelpers()
Pingback: Arrosticini abruzzesi()
Pingback: make money online()
Pingback: دانلود سریال()
Pingback: electricians()
Pingback: deduping()
Pingback: australia zoo discount tickets()
Pingback: ducted air conditioner()
Pingback: affiliate marketing()
Pingback: web design elearning()
Pingback: incontri piccanti()
Pingback: potencja()
Pingback: erekcja()
Pingback: esthétique sans chirurgie()
Pingback: orchids care tips()
Pingback: sports betting()
Pingback: gute uhrenmarke()
Pingback: fat loss tips()
Pingback: copies of wills()
Pingback: compagnie de menage()
Pingback: دانلود فیلم نفس()
Pingback: Movie Download()
Pingback: nulled version tools()
Pingback: plumber Melbourne()
Pingback: move out cleaners()
Pingback: jual beli mobil bekasi()
Pingback: teak wood bench()
Pingback: porno casalinghe()
Pingback: Anklets()
Pingback: เครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกพา()