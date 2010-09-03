Event: Ann Coulter to visit Portland

Oct 1, 2010
http://www.oregonrepublicanparty.org/ann-coulter
Arlene Schnitzer Concert Hall
1037 Southwest Broadway, Portland, OR
Details below:
For more information:
go to www.oregonrepublicanparty.org
or call (503) 595-8881
ANN COULTER Live!
VIP reception tickets: $1000
limit 75 guests
Includes:
Special Welcome
Cocktails and hors d’oeuvres
Picture of you and Ann Coulter
Signed book
Escort to premier seating at event.
ORP (503) 595-8881 to purchase VIP tickets by credit card or
mail check to:
Oregon Republican Party | P.O. Box 25406 | Portland, Oregon 97298-0406
Tell them Janice Dysinger invited you to come.
Thanks! and let me know your coming too!:
[email protected] or 503 757 0670
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