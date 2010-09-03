Back to Home Page

Event: Ann Coulter to visit Portland

by In the news Friday, September 3. 2010

Oct 1, 2010
http://www.oregonrepublicanparty.org/ann-coulter
Arlene Schnitzer Concert Hall
1037 Southwest Broadway, Portland, OR

Details below:

For more information:
go to www.oregonrepublicanparty.org
or call (503) 595-8881

ANN COULTER Live!
VIP reception tickets: $1000
limit 75 guests
Includes:
Special Welcome
Cocktails and hors d’oeuvres
Picture of you and Ann Coulter
Signed book
Escort to premier seating at event.

ORP (503) 595-8881 to purchase VIP tickets by credit card or
mail check to:
Oregon Republican Party | P.O. Box 25406 | Portland, Oregon 97298-0406
Tell them Janice Dysinger invited you to come.
Thanks! and let me know your coming too!:
[email protected] or 503 757 0670

Post to Twitter Post to Facebook Post to LinkedIn Post to Reddit

No related posts.

Posted by at 05:17 | Posted in Measure 37 | 242 Comments |Email This Post Email This Post |Print This Post Print This Post
Back to Home Page

Stay Tuned...

Stay up to date with the latest political news and commentary from Oregon Catalyst through daily email updates:

Prefer another subscription option? Subscribe to our RSS Feed, become a fan on Facebook, or follow us on Twitter.

Twitter Facebook

No Thanks (close this box)